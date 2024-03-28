4/4馬祖赴中700人訂位 民眾不諱言對岸統戰意圖

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（中央社記者潘欣彤連江28日電）清明連假部分馬祖民眾計畫前往中國旅遊，4月4日往福建船班訂位達700人，創單一連假馬祖到中國旅遊紀錄。有民眾認為雖是單純去玩，但對岸提供旅遊優惠「多少有統戰意圖」。

為吸引馬祖民眾旅遊、投資，福建方面主辦「福馬同城通」交通卡，持卡可享交通、住宿等優惠。部分民眾雖認為有統戰疑慮，但根據連江縣政府交通旅遊局統計，約3300人提申請需求，實際發卡數以福建方面公布為主。

清明連假準備到中國旅遊的陳先生告訴中央社記者，到大陸旅遊交通住宿等相對便宜、景點多，從福州搭大眾運輸到中國主要城市很方便，相較國旅一家4口可省新台幣1萬5000元以上。他不否認「福馬同城通」多少有統戰意圖，但單純旅遊，把持好內心，就不會被影響。

中國國民黨籍連江縣議員陳書建表示，樂見兩馬（馬尾、馬祖）一日生活圈，民眾利用「福馬同城通」優惠也很好，但心態上須保持一定警覺，尤其兩岸關係緊張與反滲透法等規範，他與家人不考慮申辦「福馬同城通」。

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民主進步黨連江縣黨部執行長李哲宇表示，樂見兩岸交流，但應建立在互惠互利平等關係，在中國經濟低迷時，民眾前往消費是促進中國經濟，反觀中國至今仍限制中國人民訪台，實在很沒誠意。希望中國政府盡快開放中國人民訪台觀光、到馬祖旅遊，享受自由空氣。

交旅局代理局長劉性謙表示，4月4日馬祖往福建黃岐、琅岐船班共3班，超過700人訂位，船公司雖加開大船因應，但仍客滿，而基於小三通每週航班上限規定，無法加開船班。（編輯：李明宗）1130328