寶林茶室案傳新增三重病例 新北：已通報中央並疫調

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北衛生局今天晚間表示，住三重區44歲男子，24日前往寶林茶室吃炒粿條，25日出現腹瀉，27日前往台北馬偕醫院就醫後已返家。案例已通報中央，是否列入疑食物中毒案，仍須疫調。

衛生局表示，寶林茶室案，累計除醫院通報的4例外，另有3例是27日民眾透過1999進線陳情，曾於24日至寶林茶室用餐後嘔吐、腹瀉，於25日至診所就醫，目前症狀皆已改善。

至於晚間傳出有三重男子前往台北馬偕醫院就醫，自述相關腹瀉症狀，衛生局證實有此個案並已經通報給中央衛福部；不過，是否與寶林食物中毒案有關連性，仍在進行疫調；是否列入整體病例數目統計數據，由中央對外公布。（編輯：張銘坤）1130328