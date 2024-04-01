里長指中友集團違法開發 農村水保署：加強衛星監測

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（中央社記者陳俊華台北1日電）里長陳情指出，中友集團在南投埔里山坡地違法開發，危害台灣白魚棲地。農村水保署今天說，違反水保法地方政府已裁罰10次，另將加強衛星影像監測，若有任何土地變動，會請南投縣府裁處。

台灣民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍上午與監督施政聯盟召集人陳椒華、南投縣埔里鎮一新里長林宥岑等人，上午在立法院舉行記者會。

陳椒華說，中友百貨集團在南投埔里一新里及鄰近區域，未申請就違法整地開路，開發超過37公頃，明顯變更地形地貌，破壞保育類「台灣白魚」棲地，更威脅下游居民用水、生命財產安全。另有超過140公頃的3個開發案已進入環評程序，呼籲先停止環評，做整體用水評估。

林宥岑指出，十多年前開始復育台灣白魚，從120條復育到8000條，但中友集團環評前就違法開挖山林、私設混凝土道路、河道建構造物等，嚴重危害下游居民生活，也讓十多年的努力付之一炬。且汛期將至，居民擔心一新里成為下一個小林村，盼南投縣府強制拆除違法建物。

陳昭姿表示，農業部農村發展及水土保持署應就山坡地違法開挖的施工行為，積極督導南投縣政府依法裁罰。麥玉珍表示，中友集團開發案位於國土計畫中劃定的農業發展地區，南投縣政府卻「原則同意」變更為遊憩用地，明顯是違法行為，要求內政部研議是否能重新審查開發案。

出席記者會的農村水保署代表指出，統計民國110年到113年間，地方政府就違反水土保持法部分，共裁罰10次、新台幣90萬元，違規類型包括未核定計畫施作、開挖整地做農路、擋土牆等設施。農村水保署以衛星影像變異點查證，民眾檢舉後也發出違規檢舉通報單，要求南投縣政府重視、依法處理。

農村水保署表示，另也發函通知南投縣政府，除了裁罰之外，還能沒入、強制拆除、清除工作物、暫停該地開發申請2年等，希望南投縣政府參酌處理。同時會加強衛星影像監測該區域，如果有任何土地變動，會請南投縣政府到場裁處。

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內政部國土管理署代表則說，本開發案其實有4案，其中2案是遊憩用地的旅館、度假村，即使拆成8公頃與114公頃2塊，都已達到非都市土地使用分區要變更走開發許可的程序，不論環評規模與否，這2案都要送交區域計畫委員會作開發許可審議。

國土署表示，本案已有惡意違法施作的先行違規行為，可依水保法裁罰，且因違反水保法，可請南投縣政府處分，2年內不能再申請開發許可。因為還沒成案，後續如果有送件，會就送件內容、土地使用變更會審慎審議。（編輯：黃國倫）1130401