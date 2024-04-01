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垃圾帶下山 雪管處清明連假有獎勵

2024/4/1 19:07（4/1 19:16 更新）
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雪霸國家公園管理處1日表示，園區步道常見山友遺棄的果皮、口罩、衛生紙，易污染山區、野生動物誤食，清明連假期間將發起「垃圾帶下山」活動，呼籲山友響應。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月1日
雪霸國家公園管理處1日表示，園區步道常見山友遺棄的果皮、口罩、衛生紙，易污染山區、野生動物誤食，清明連假期間將發起「垃圾帶下山」活動，呼籲山友響應。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月1日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）雪霸國家公園管理處今天表示，園區步道常見山友遺棄的果皮、口罩、衛生紙，易污染山區、野生動物誤食，將於清明連假發起「垃圾帶下山」活動，並提供獎勵，呼籲山友響應。

雪霸管理處指出，今年的雪季服務期自1月2日至3月31日結束，天氣逐漸溫暖，植物生機盎然，動物出沒覓食，但在園區登山步道、休息點或周邊環境，仍發現有果皮、口罩、包裝紙、衛生紙、茶葉或咖啡渣、殘存調味料或飲料等人為產物，還有影響衛生的人體排泄物，甚至在禁菸場所不應出現的菸蒂。

雪霸處指出，山區垃圾處理不易，這些經常被誤以為會自然分解的產物，遭不當棄置在山區，不僅容易造成野生動物翻找誤食，污染山區土壤及水源，影響觀瞻，更因高山氣候乾冷，缺乏充足微生物，使得垃圾在數年後仍無法完全分解。

為維護自然環境，雪霸處在清明連假期間邀請山友響應「垃圾帶下山」活動，凡具入園資格且於4月4日至4月7日期間於雪山登山口下山的隊伍，離園當日將揹負下山的垃圾，提供給服勤志工查看，可兌換1頂摺疊扇，每日限定100份。

雪霸處指出，歷經冰雪與低溫的冬季高山，正逐漸復甦，呼籲民眾將登山行程所攜帶或產生的各類產物帶下山，讓台灣的山林生態環境越來越好。（編輯：李亨山）1130401

為維護自然環境，雪霸國家公園管理處將在清明連假期間發起「垃圾帶下山」活動，離園當日將揹負下山的垃圾，提供給服勤志工查看，即可兌換限量摺疊扇。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月1日
為維護自然環境，雪霸國家公園管理處將在清明連假期間發起「垃圾帶下山」活動，離園當日將揹負下山的垃圾，提供給服勤志工查看，即可兌換限量摺疊扇。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月1日
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