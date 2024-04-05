更多編輯台推薦新聞：
專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 地方

社宅震災租戶免賠償 桃市府籲透過專屬APP回報

2024/4/5 13:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）花蓮地震後，桃園市有社宅出現外牆脫落或牆面龜裂情形，住宅發展處除派員了解有無結構安全疑慮，也提醒租戶屋內硬體設備損毀可以專屬APP回報。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿，住宅發展處長邱英哲表示，住宅處在地震後立刻對12處出租營運社宅進行檢測，依據現行建築技術規則及耐震規範設計原則「大震不倒、中震可修、小震不壞」，桃園市社宅都符合耐震規範，更取得耐震標章，保障建物的主要結構不受震損。

邱英哲說，地震後不少民眾住家吊燈、櫥櫃和物品都有毀損，也傳出牆面龜裂狀況，若原社宅配備基本硬體因地震受損，民眾可至「桃園市智慧社宅」APP，點選報修管理進行申報，各管理中心也有總幹事及秘書值班可當面反映，但修繕派工需要時間及輕重緩急之分，請民眾體諒。

對部分社宅租戶擔心地震在家戶內造成的損害，事後會不會被要求賠償，住宅處重申，天災的損害與承租戶無關，不會要求承租戶復原或賠償，但也社宅興建、維運都不易，呼籲租戶珍惜社宅，讓政府提供的資源可真正幫助到需要的人。（編輯：黃世雅）1130405

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮近海地震規模5.4 最大震度4級
172.30.142.16