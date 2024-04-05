更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

強震台北新隆國宅海砂屋災損重 市府允速審都更

2024/4/5 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）花蓮強震後，中正紀念堂附近新隆國宅出現鋼筋裸露等情形。台北市都更處今天表示，新隆國宅為列管重建海砂屋，應停用由住戶自搬，已有建商協助都更，市府將加速審議。

花蓮外海在3日上午發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模地震，全台都能感受明顯搖晃。國民黨台北市議員應曉薇今天透過群組指出，鄰近中正紀念堂、愛國東路的新隆國宅已被判定為海砂屋，加上這次強震，導致住戶家中外牆等處嚴重損壞。

應曉薇表示，新隆國宅有氯離子含量超標、抗震強度不足等情形，先前多次到場勘查，發現住戶天花板及牆面水泥有大片掉落、鋼筋裸露等狀況，這次強震後，相關情形更嚴重，讓許多無力立即搬遷的國宅住戶根本不敢續住。

她說，國宅管委會先前已與台北市政府相關局處召開協調會，原訂6月底進行熄燈祈福、7月全數搬離，但從目前住戶家中因強震受損狀況，希望市府動作能快就快，且應先安置居民到安全處所才是上策。

對此，台北市都市更新處回應指出，新隆國宅為台北市建築管理工程處列管須拆除重建海砂屋，應停止使用，並由住戶自行搬遷。

都更處表示，新隆國宅目前已進入都更程序，經專業技師鑑定後，申請展延到7月，且已有民間建商入場協助都更重建，市府正在持續審議相關程序，後續將加速辦理。（編輯：戴光育）1130405

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.19