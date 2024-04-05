強震台北新隆國宅海砂屋災損重 市府允速審都更

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（中央社記者劉建邦台北5日電）花蓮強震後，中正紀念堂附近新隆國宅出現鋼筋裸露等情形。台北市都更處今天表示，新隆國宅為列管重建海砂屋，應停用由住戶自搬，已有建商協助都更，市府將加速審議。

花蓮外海在3日上午發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模地震，全台都能感受明顯搖晃。國民黨台北市議員應曉薇今天透過群組指出，鄰近中正紀念堂、愛國東路的新隆國宅已被判定為海砂屋，加上這次強震，導致住戶家中外牆等處嚴重損壞。

應曉薇表示，新隆國宅有氯離子含量超標、抗震強度不足等情形，先前多次到場勘查，發現住戶天花板及牆面水泥有大片掉落、鋼筋裸露等狀況，這次強震後，相關情形更嚴重，讓許多無力立即搬遷的國宅住戶根本不敢續住。

她說，國宅管委會先前已與台北市政府相關局處召開協調會，原訂6月底進行熄燈祈福、7月全數搬離，但從目前住戶家中因強震受損狀況，希望市府動作能快就快，且應先安置居民到安全處所才是上策。

對此，台北市都市更新處回應指出，新隆國宅為台北市建築管理工程處列管須拆除重建海砂屋，應停止使用，並由住戶自行搬遷。

都更處表示，新隆國宅目前已進入都更程序，經專業技師鑑定後，申請展延到7月，且已有民間建商入場協助都更重建，市府正在持續審議相關程序，後續將加速辦理。（編輯：戴光育）1130405