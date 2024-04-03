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花蓮地震 北市災情744件南機場多處公寓受損

2024/4/3 13:05（4/3 13:18 更新）
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花蓮近海發生規模芮氏7.2地震，台北市多處傳出災情，其中在中華路2段、南機場附近舊公寓內出現民眾住家大門無法開啟、樓梯嚴重損壞等狀況。（應曉薇辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月3日
花蓮近海發生規模芮氏7.2地震，台北市多處傳出災情，其中在中華路2段、南機場附近舊公寓內出現民眾住家大門無法開啟、樓梯嚴重損壞等狀況。（應曉薇辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月3日
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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市政府統計至上午11時50分，共744件，包含建物輕微受損283件，在中華路南機場附近多處公寓有門框變形、樓梯損毀等狀況。

花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃。台北市多處發生建物輕微毀損及石塊掉落等狀況，北市府統計至上午11時50分，全市災情共有744件，以建物輕微受損最多共283件，已處理19件。

北市府統計其餘受地震影響的災情，包含瓦斯管線毀損包含漏氣55件、自來水漏水51件、圍牆圍籬倒塌16件，廣告招牌掉落、建物半倒等情況，有住在大安區民眾住家頂樓的水塔水管斷裂。

國民黨籍台北市議員應曉薇透過群組指出，中華路2段附近內的南機場舊公寓有多處住處無法開啟大門、樓梯斷裂、磚塊掉落等情形，約有20處裂開，已聯繫北市建管處勘驗。

此外，網路流傳景美市場旁民宅因地震歪斜，台北市警察局文山二分局發布新聞資料表示，經查此建物外觀採歪斜設計，經派員警到場查看，尚未發現建物有位移歪斜，和無人員受困等情事。

警方表示，民眾對災情資訊應確認正確性，勿隨意轉傳未經查證資訊，以免引起公眾恐慌；若發現災情，可立即撥110，將提供即時必要協助，保護市民生命和財產安全。（編輯：張銘坤）1130403

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