北市文山運動中心添智能羽球場 導入科技重新開幕

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）歷經近5個月整修，台北市文山運動中心今天正式營運，體育局介紹，場館引進多項科技設備，包含游泳池鹽解系統、可記錄揮拍軌跡的智能羽球場等，盼助市民養成規律運動習慣。

台北市體育局今天舉辦文山運動中心重新開幕儀式，體育局長王泓翔致詞表示，推廣全民運動仰賴健全完備的運動場館，文山運動中心重新上線後，全市12行政區運動拼圖再次完整，讓市民無論晴雨都能享受運動樂趣。

王泓翔介紹，文山運動中心改建後新增3大亮點，包含兒童體適能中心與樂童體操聯盟合作，幫助孩童提升肌耐力與柔軟度；游泳池則加裝鹽解系統，取代傳統氯水消毒濃厚氣味，更提升環境品質。

他說，文山運動中心還率全國之先，導入能夠記錄球員的揮拍軌跡、速度及殺球次數的智能羽球場，並可透過影像及數據進一步分析自身優劣勢，加強運動表現。

王泓翔指出，市長蔣萬安已宣示要將台北打造為運動之都，除士林區克強公園游泳池預計11日動工外，體育局將持續改建舊有場館，並搭配U-Sport計畫，促進市民養成規律運動習慣。（編輯：張銘坤）1130408