豐原唯一4星級飯店第4拍易手 五都大飯店正常營運

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）座落於台中豐原火車站前的五都大飯店，因業者積欠房屋稅遭到法拍，流標3次後，第4拍由豐邑機構旗下的浩瀚開發以新台幣4.43億元得標；五都大飯店目前仍正常營運。

座落於豐原火車站前的「五都大飯店」是豐原區唯一的4星期飯店，前身為「肯尼士太飯店」，翰詮集團斥資7億多元拉皮改建，2014年更名「五都大飯店」重新開幕，樓高12層、120間客房，除提供住宿，另有中西式餐廳、健身房、SPA芳療館等，為豐原區唯一4星級飯店。

因飯店老闆積欠房屋稅，法務部去年8月執行拍賣，第1拍底價8億38萬元，但3次拍賣皆流標，4月2日第4拍，底價降為4億985萬元，吸引3組人馬搶標，最後由豐邑機構以4.43億元標下；此物件土地面積換算，每坪單價約98.3萬元。

豐邑機構總經理邱崇喆接受中央社記者電訪表示，豐原地區發展成熟，已少有大面積土地可供開發，看好「五都大飯店」的地段條件及土地稀有性，才會出手搶標，不排除繼續整合鄰地，目前五都大飯店繼續營運。

豐邑旗下原有新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、台中豐邑逢甲商旅等飯店，這次再標下五都大飯店，旗下飯店將再添一新成員。（編輯：陳仁華）1130409