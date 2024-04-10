更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
芝加哥非裔男拒攔檢遭便衣警開96槍身亡 民眾質疑執法過當
首頁 / 地方

雲林桐花祭4/13登場 古坑荷苞山賞四月雪

2024/4/10 15:36（4/10 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣4月13、14日將在古坑桐花公園舉辦2024雲林客家桐花祭，數百株桐花已開6成，唯美4月雪再現荷苞山。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月10日
雲林縣4月13、14日將在古坑桐花公園舉辦2024雲林客家桐花祭，數百株桐花已開6成，唯美4月雪再現荷苞山。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）因登革熱疫情一度封園的雲林縣古坑桐花公園目前已解封，4月13、14日縣府將在此舉辦2024雲林客家桐花祭，文化觀光處說，數百株桐花已開6成，唯美四月雪再現荷苞山。

氣溫回暖，古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，雲林縣政府與古坑鄉公所週末舉辦桐花祭，讓遊客桐花下漫步、體驗雲林客家文化，今天在荷苞山桐花公園咖啡工作站舉行活動宣傳記者會。

文化觀光處長陳璧君接受媒體聯訪表示，古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，為配合咖啡栽培，引進油桐樹來遮蔭並為咖啡提供養分，而且油桐子可以提煉桐油，是一種天然的防腐、防潮的油漆，所以油桐與咖啡成為古坑最重要經濟來源之一。

此外，古坑客家族群是因為日治時代雲林種咖啡需求工人，從北部移民過來，此地保留了獨特的人文、歷史及產業景觀，也讓雲林的桐花祭有別全台的風貌。

古坑鄉長林慧如表示，今年桐花祭活動名為「2024雲林古坑-桐聚、心花開」，意指讓雲林地區的閩南、客家間的文化能夠互相學習傳承，透過桐花祭活動讓彼此文化互相融合。

林慧如指出，賞桐花時也可品嚐最香醇的古坑台灣咖啡，邀大家來一趟最簡單、自在的「白桐花黑咖啡」幸福觀光微旅。

古坑鄉去年7月爆發登革熱疫情，公所一度封閉桐花公園及周邊步道進行全面消毒，目前疫情已經終止重新開放。（編輯：黃世雅）1130410

雲林縣4月13、14日將在古坑桐花公園舉辦2024雲林客家桐花祭，文化觀光處長陳璧君（左）、古坑鄉長林慧如（右）邀大家來一趟最簡單、自在的「白桐花黑咖啡」幸福觀光微旅。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月10日
雲林縣4月13、14日將在古坑桐花公園舉辦2024雲林客家桐花祭，文化觀光處長陳璧君（左）、古坑鄉長林慧如（右）邀大家來一趟最簡單、自在的「白桐花黑咖啡」幸福觀光微旅。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月10日
#古坑
#陳璧君
#林慧如
#雲林縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86