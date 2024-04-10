雲林桐花祭4/13登場 古坑荷苞山賞四月雪

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）因登革熱疫情一度封園的雲林縣古坑桐花公園目前已解封，4月13、14日縣府將在此舉辦2024雲林客家桐花祭，文化觀光處說，數百株桐花已開6成，唯美四月雪再現荷苞山。

氣溫回暖，古坑荷苞山桐花公園的油桐花也逐漸綻放，雲林縣政府與古坑鄉公所週末舉辦桐花祭，讓遊客桐花下漫步、體驗雲林客家文化，今天在荷苞山桐花公園咖啡工作站舉行活動宣傳記者會。

文化觀光處長陳璧君接受媒體聯訪表示，古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，為配合咖啡栽培，引進油桐樹來遮蔭並為咖啡提供養分，而且油桐子可以提煉桐油，是一種天然的防腐、防潮的油漆，所以油桐與咖啡成為古坑最重要經濟來源之一。

此外，古坑客家族群是因為日治時代雲林種咖啡需求工人，從北部移民過來，此地保留了獨特的人文、歷史及產業景觀，也讓雲林的桐花祭有別全台的風貌。

古坑鄉長林慧如表示，今年桐花祭活動名為「2024雲林古坑-桐聚、心花開」，意指讓雲林地區的閩南、客家間的文化能夠互相學習傳承，透過桐花祭活動讓彼此文化互相融合。

林慧如指出，賞桐花時也可品嚐最香醇的古坑台灣咖啡，邀大家來一趟最簡單、自在的「白桐花黑咖啡」幸福觀光微旅。

古坑鄉去年7月爆發登革熱疫情，公所一度封閉桐花公園及周邊步道進行全面消毒，目前疫情已經終止重新開放。（編輯：黃世雅）1130410