雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔 鄉親齊聚共享平安宴

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（中央社記者黃國芳雲林縣24日電）雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動，至今已百餘年歷史，並正式登錄為雲林縣無形文化資產，活動今天下午登場，吸引大批鄉親共享平安宴，場面壯觀。

雲林縣政府表示，馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動，與「北天燈、南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動，今年活動由時隔15年才輪值的東勢鄉復興村主辦，活動現場匯聚人潮，場面壯觀熱鬧。

雲林縣長張麗善下午出席活動，她歡迎鄉親到雲林縣東勢鄉復興村，體驗屬於雲林在地的年度元宵盛典，也期盼透過香客轉為遊客、遊客變常客，帶動雲林從宗教大縣，轉型成觀光大縣。

張麗善致詞表示，「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，在元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境5股14庄，消除瘴癘、冀保安寧。村民感念神恩，自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用。

張麗善指出，「吃飯擔」也是「吃平安」，今天很多來自全台各地鄉親長輩都來參與，感謝這次輪值的東勢鄉復興村在地鄉親長輩，大家出錢出力共同辦理。

文化觀光處長陳璧君表示，活動由褒忠鄉與東勢鄉內5股14庄輪流於每年元宵節舉辦，這項民俗由保存者及民間團體積極推廣、研究及保存，加上陣頭文化傳承及延續，有效傳承五年千歲及吃飯擔信仰文化，彰顯地方文化特色。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，今年吃飯擔會場在東勢鄉復興村三安宮旁田地，復興村時隔15年輪值1次，今年全村總動員，現場備有羊肉湯、油飯、炒米粉、肉包、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜。（編輯：郭諭儒）1130224