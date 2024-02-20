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馬鳴山鎮安宮遶境吃飯擔文化 元宵節登場體驗樂趣

2024/2/20 14:44（2/20 14:56 更新）
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雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已有百餘年歷史，鎮安宮主委章金樹（後排左6）20日表示，今年吃飯擔以「復．興」為主軸，歡迎民眾24日前來體驗傳統文化樂趣。中央社記者姜宜菁攝 113年2月20日
雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已有百餘年歷史，鎮安宮主委章金樹（後排左6）20日表示，今年吃飯擔以「復．興」為主軸，歡迎民眾24日前來體驗傳統文化樂趣。中央社記者姜宜菁攝 113年2月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已有百餘年歷史，鎮安宮主委章金樹表示，今年吃飯擔以「復．興」為主軸，歡迎民眾元宵到東勢鄉三安宮體驗傳統文化樂趣。

鎮安宮今天舉辦五年千歲遶境吃飯擔文化節記者會，雲林縣文化觀光處長陳璧君、東勢鄉長張健福、章金樹等人出席，邀約民眾24日元宵節當天到東勢鄉復興村吃平安。

陳璧君表示，馬鳴山五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣3大元宵民俗廟會活動，每人吸引數萬人共同在田中央吃平安宴，場面熱鬧壯觀，2019年文化部頒予國家重要民俗登錄為國家級無形文化資產。

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章金樹表示，今年吃飯擔將以「復．興」為主軸，盼能透過此次主題以昔映今，讓五年千歲信仰文化，從地方歷史回顧本質初衷。今年飯擔會場在東勢鄉復興村，除了活動現場備有多樣陣頭菜，更從上午11時開始陸續有精彩的藝文表演、小小二四班角色體驗、五年千歲信仰展、吃飯擔戶外影展、扛飯擔體驗等活動登場，要讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。

張健福表示，復興村15年才輪值一次，村民總動員，飯擔現場準備羊肉湯、油飯、炒米粉、肉包、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜，要讓大家吃得歡喜。（編輯：黃世雅）1130220

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