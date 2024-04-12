推動智慧農業轉型 「雲林農情通」LINE服務擴增

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣今天邀請8家智慧農畜業者，展示智能化技術應用成果，縣長張麗善表示，融合科技力、農業智慧，精進數位農業行動平台「雲林農情通」，推動農業智慧化，提高農友獲利。

雲林縣農業處今天在縣府親民大廳舉辦「智慧農業、數位農業行動平台記者會」，8家智慧農畜業者展示智能化技術應用成果。

張麗善表示，雲林縣是個農業大縣，轄內有一半以上的人口從事農業相關工作，111年總產值近新台幣890億元，連續5年拿下全台第一，堪稱台灣的糧倉。

為提升農業競爭力，縣府積極推動智慧農業及農業數位轉型，將智慧科技技術融入農業生產管理中，將農業與科技結合，發展省工、省力農務農事管理系統、智慧耕作及大數據分析，讓農事更加簡化及輕鬆，提升農產品產量及品質，幫助農民獲取最大經濟效益，朝向精準農業發展。

雲林縣農業處長魏勝德強調，數位平台揭露目前的農產交易行情、種植面積及氣候條件，農民在生產過程，能獲取相關及預警資訊，更精準提升農產品質，並達成防災減災；更從市場變化資訊，獲知供需情形，強化農業的韌性。農民只要掃「雲林農情通」的LINE平台就可輕易獲取農情訊息。

交通部中央氣象署長程家平表示，氣候變遷帶來衝擊與風險，從另一角度來看叫做機會。因應天氣狀態規劃生產，就是農業永續發展的關鍵；運用數位轉型，希望農友一起參與數位平台，從中獲得相關資料，帶給農友更好產銷收益。

新湖合作農場表示，農作物耕種要注意日照、溫度和濕度，以前都靠老經驗，現在有科技可以輔助，讓農產品的品質更好。（編輯：郭諭儒）1130412