雲林4/21採果增長農業知識 4甲番茄園供千人採摘

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）供應國內各大通路牛番茄的雲林展鮮農產生技公司今天表示，4月21日舉辦「喜番生活節－展開新鮮的每一天」，開放4甲番茄園供千人採摘，學習農業知識也享受農村時光。

展鮮公司今天舉行宣傳記者會，農糧署副署長姚志旺、雲林縣長張麗善與展鮮公司董事長鍾建展等人品嘗牛番茄創意料理，歡迎大家4月21日到西螺採番茄，享受農村時光。

姚志旺表示，番茄是日常常使用的蔬菜，展鮮透過冷鏈系統將牛番茄低溫冷藏處理，一年四季供應消費者，歡迎民眾藉由參與活動，到產地學習農業知識。

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張麗善說，展鮮身為台灣牛番茄市場領頭羊，除了在生鮮農產技術領域不斷升級，近年來更是致力於牛番茄食農教育及永續農業議題；期許展鮮農產生技未來能成為雲林永續農業及食農教育重要平台，與社會有更多美好連結與回饋。

展鮮公司指出，第一屆小紅牛「喜番生活節－展開新鮮的每一天」將於4月21日登場，開放4甲番茄園供1000人採摘，每人酌收新台幣50元；此外，現場規劃牛番茄特色親子DIY、大型裝置藝術、牛番茄特色市集等，匯集在地特色美食青農及產業品牌一同參與。（編輯：陳仁華）1130313