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空軍招募人才邀訪基地 助新北弱勢青年就業脫貧

2024/4/13 12:47（4/13 13:11 更新）
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空軍作戰指揮部13日在松山基地辦人才招募說明會，邀新北市低收入與中低收入戶參訪，以協助弱勢青年就業自立，由松山基地指揮部參謀長陳玉珊帶領參觀、說明。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年4月13日
空軍作戰指揮部13日在松山基地辦人才招募說明會，邀新北市低收入與中低收入戶參訪，以協助弱勢青年就業自立，由松山基地指揮部參謀長陳玉珊帶領參觀、說明。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年4月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）空軍作戰指揮部推動「國軍就業自立方案」，今天在松山基地辦人才招募說明會，邀新北市低收入與中低收入戶參訪，以協助弱勢青年就業自立，養成儲蓄習慣，改善家庭經濟。

新北市政府發布新聞表示，為鼓勵弱勢家庭青年習得專業技能、自立脫貧，且有穩定收入，與空軍作戰指揮部合作11年招募才人。去年起，擴大與陸軍、海軍陸戰隊、海軍、憲兵202指揮部及北區人才招募中心合作，11年來已協助110名青年從軍就業。

空軍松山基地指揮部今天除邀弱勢家庭青年男女參與說明會，也邀請去年輔導穩定服役的青年分享心路歷程與從軍心得。

空軍憲兵12中隊一兵陳昱達說，以往仰賴母親一人的雜工薪資與社會福利補助度日，經濟不寬裕。112年畢業前，獲悉空軍招募士官兵，且哥哥也於110年以相同專案從軍。

他說，經與哥哥分享從軍經驗後，於是報名參訪以更瞭解國軍。如今服役滿半年，預計服役期間完成大學學歷，與哥哥一起逐漸改善家計，減輕經濟負擔。（編輯：李錫璋）1130413

#空軍
#新北市政府
#海軍陸戰隊
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