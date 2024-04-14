穆斯林開齋節登場 大安森林公園湧3萬人同樂

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）慶祝齋戒月結束，台北市開齋節活動今天在大安森林公園登場，現場安排清真市集及舞台表演，吸引約3萬人次遊客共襄盛舉。市長蔣萬安說，將持續致力打造穆斯林友善環境。

台北市觀傳局今天在大安森林公園舉辦「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味台北齊賀開齋」活動，安排體驗活動及舞台表演，還設置清真市集，販售異國料理、特色文化小物及穆斯林日常生活用品。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市是個友善、多元的共融城市，不僅有慶祝開齋節的活動，也致力於打造穆斯林友善環境，包含醫院、旅館與餐廳在內，已累計輔導超過70處場域獲得穆斯林友善認證。

觀傳局統計，今天約有3萬人次在大安森林公園共襄盛舉，未來將持續推動穆斯林友善認證，爭取更多國際旅客來到台北旅遊，帶動觀光發展。

此外，觀傳局表示，去年攜手全家便利商店、中國回教協會設置「穆斯林友善商品專區」後，目前台北市已有20間全家設有專區或南洋酸辣燙「馬尚煮」，讓穆斯林旅客都能安心享用、就近採買。（編輯：蕭博文）1130414