大葉大學簽備忘錄 滿足國際數位遊牧族群

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）大葉大學與創律工坊有限公司今天簽署合作備忘錄，啟動「N9空間校園加盟計畫」，將提供數位遊牧族群共享住辦空間與終身學習環境，一站式生活園區滿足工作、休閒與學習。

見證簽署儀式的彰化縣副縣長林田富表示，數位時代工作型態改變，出現結合工作、休閒與旅遊的數位遊牧族群，攜筆記型電腦在不同國家遠端工作。

創律工坊負責人李建弘說，後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代生活型態轉變加速數位轉型步伐，全球眾多人口過著移動辦公的數位遊牧工作與生活，這些高收入、高技能族群是各國競相爭取的人力資源。

計畫取名「N9空間」，與Angel諧音，打造天使空間，滿足數位遊牧族群在「食、醫、住、行、育、樂」各方面需求。

大葉大學校長方文昌表示，校園提供國際數位遊牧族群舒適工作與生活環境，包含完善網路覆蓋率、共享工作空間與圖書館等，並提供短期進修課程、華語學習及文化育樂活動等，台灣學生不必出國也有日常國際交流環境。（編輯：李明宗）1130416