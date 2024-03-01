大村鄉公所與大葉大學合作 建構農業大學城鎮

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）大村鄉公所今天和大葉大學簽訂合作意向書，攜手推動環境友善、永續觀光及全齡運動風氣，為大村鄉綠色健康運動生活圈開創新頁，建構農業大學城鎮。

大葉大學校長方文昌在簽訂儀式上致詞表示，合作意向書主要包括落實環境友善、促進農業剩餘資材再利用、發展永續觀光，並且打造綠色、在地的新旅遊模式，推廣全齡運動風氣。

方文昌指出，透過7大學院的研發能量，一方面會研發資材處理技術，促進農業廢棄物再生，開創循環經濟，另一方面建置健康主題步道，形塑在地綠色觀光亮點，為大村鄉帶來更多遊客。另外，學校會提供低碳運動休閒活動與身心健康諮詢，幫助鄉民保持健康，讓大村鄉成為綠色健康運動生活圈的典範，建構農業大學城鎮。

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大村鄉長賴志銘表示，過去幾年大葉大學工業設計學系與貢旗社區發展協會合作，讓採收葡萄後的農業廢棄物葡萄梗成為植物染原料，結合在地產業特色與環保永續思維，發展社區特色。

餐旅管理學系也協助大村葡萄觀光文化季活動，精心設計葡萄餐饗宴，推動大村鄉休閒觀光發展，賴志銘說，此次簽署合作意向書，期盼帶動地方經濟，同時創造新商業模式與新機會，實現社區永續發展。（編輯：郭諭儒）1130301