新北112年廢彈簧床15萬張 變賣鐵獲246萬入市庫

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市環保局今天表示，轄內近年平均每年廢棄彈簧床增加約10%，民國112年多達15萬5833床，篩檢出彈簧床內廢鐵等變賣，112年廢鐵變賣新台幣246.6萬元，經費運用於相關業務。

新北市環保局長程大維今天在市政會議表示，床墊因有金屬彈簧、布等複合材質，早期以人工拆解，每天耗費20至30名人力卻只能拆解50床，獨立筒床墊更難拆除，費時費工。

程大維指出，因床墊含有泡棉、布料等，大量堆積容易引發火災，桃園、台南、高雄的垃圾掩埋場或資源回收場曾發生廢彈簧床火災。根據環保局調查，新北市曾於民國111年8月間疑因國道3號駕駛亂丟菸蒂，引發中和區國道橋下堆放的廢棄床墊火災。

環保局以文字回應中央社記者詢問表示，統計110年新北市共有11萬9335床廢棄彈簧床，111年有14萬4045床，112年有15萬5833床，近年平均每年增加約10%，需耗費人力與經費處理。

針對近年每年增加約10%，環保局推測，可能是近年傢具量販店流行，傢具有變便宜的趨勢，導致彈簧床遭丟棄數量增加。尤其，每逢春節期間，汰舊換新，預約清運傢具的量都比平日多。

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環保局指出，新北市外來人口多，有不少出租套房，因床墊變便宜，部分房東因換了房客就更換彈簧床，有些床墊還很新就被丟棄，呼籲民眾不要過度更換，稍微清洗就可去掉髒污，或提供給有需要的弱勢家庭，避免造成環境負擔。

環保局表示，為提升處理廢棄彈簧床效率及量能，改以自動化破碎機將彈簧床墊絞碎，每天可處理1050床，並透過磁選，篩檢出彈簧床內廢鐵與雜質。112年廢鐵變賣新台幣246.6萬元，所得經費運用於資源回收相關業務所需設備，廢鐵可重新冶煉為新鋼材。（編輯：戴光育）1130417