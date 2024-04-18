嘉義縣加高5處漁港碼頭 4月起陸續進場施工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣沿海地層下陷逢農曆大潮及天文大潮時，碼頭出現海水溢漫或滲漏危及船隻及漁民作業安全。縣府將從4月底起加高塭港第二漁港等5處漁港碼頭，提供漁民安全的漁港環境。

嘉義縣農業處漁業科長張建成今天接受中央社記者訪問說，縣府為保障轄內9處漁港的漁民作業時生命財產安全，逐年辦理改善漁港碼頭高度不足情形，近3年已完成東石漁港、塭港第一漁港、網寮漁港北側、白水湖漁港南側、布袋第一漁港、布袋漁港臨時泊地等相關漁港碼頭整建改善。

張建成表示，今年將改善的5處漁港，包括鰲鼓、副瀨、網寮漁港南側、塭港第二漁港及布袋第二漁港。其中塭港第二漁港及布袋第二漁港所需經費約新台幣5200萬元，爭取農業部漁業署補助經費辦理。

另外，鰲鼓及副瀨等2個漁港，是中央列冊的低利用度漁港，另網寮漁港南側作業平台則是位在漁港範圍外，因此無法爭取中央經費挹注改善，縣長翁章梁指示經費需求1510萬元由縣款支應，翁章梁日前也至現地勘查關心及聽取漁民意見。

翁章梁表示，嘉義縣有部分漁港雖然無法由中央挹注經費改善，但小漁港年久失修，加上地層下陷，漁民作業困難，漲潮時海水淹沒港口，中央無法補助的，縣府就必須出手，架高碼頭及作業平台，解決高漲的潮水，既保障漁民日常工作需求，也能化解安全問題。

張建成說，這5處漁港改善工程將於今年陸續施工，其中鰲鼓、副瀨、網寮漁港南側等3處，規劃於5月進場施工及預計10月完工，塭港第二漁港將於4月底前進場施工及預計9月完工，布袋第二漁港目前在設計階段，預計今年10月進場施工、114年4月完工。

此外，每個漁港整建加高的高度，縣府說，則視個別漁港現狀而定，平均加高高度為60至90公分，讓碼頭高度可以提升到暴潮位以上，提供給漁民一個安全的漁港環境。（編輯：李錫璋）1130418