草屯農會舊飼料廠拆除倒塌 至少罰3萬並勒令停工

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）草屯鎮農會委託廠商拆除老舊飼料廠，廠商疑施工不當釀建物傾倒，壓到一旁修車廠造成多輛車受損，勞動部職安署今天派員到場勞檢，將依職業安全衛生法第6條開罰3萬元至30萬元，現場勒令停工。

草屯鎮農會所屬飼料廠進行拆除作業，昨天傍晚傾倒壓到一旁修車廠，所幸未釀人員傷亡，不過車廠多輛汽車受損，草屯鎮農會總幹事簡世泓今天與車廠協調後續賠償事宜，簡世泓向中央社記者表示，施工廠商有保險理賠，已與車廠達成共識，將以車主立場為出發，全力賠償受損車輛。

草屯鎮農會指出，所屬位於草屯鎮草溪路211-10號飼料廠進行拆除工程，昨天傍晚因拆除物基座受力不均，導致方向傾斜偏移造成鄰房損壞，農會深表遺憾，所幸未造成人員傷害，為維護公共安全，農會第一時間責成廠商加強工區安全維護，相關損失也會協助向施工廠商請求善後、賠償。

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勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心今天派員至現場勞動檢查，初步認為拆除未由上而下作業而釀禍，中區職業安全衛生中心表示，因施工現場崩塌，至少依職業安全衛生法第6條開罰新台幣3萬元至30萬元，現場未拆除部分勒令停工，若再發現其他違反職安法事項可再開罰。

前往車廠保養的車主表示，發生這種事覺得很「傻眼」，進廠保養愛車無端遭砸損，所幸「人沒有怎麼樣」，希望後續妥善處理賠償事宜；車廠人員指出，施工廠商從建物底部拆除，建物傾倒方向可能與廠商預估不同，才會壓到他們車廠，所幸立即疏散廠內人員及客戶未釀傷亡。（編輯：黃世雅）1130418