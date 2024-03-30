北市樣品屋拆除壓死1工人 北市府勒令停工開罰

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北30日電）台北市士林區1處預售屋銷售中心今天進行拆除作業時，因樓地板塌陷造成1輛小山貓駕駛被壓死，台北市政府已勒令停工，並依建築法、職業安全衛生法各開罰9萬和30萬元。

北市警消下午1時44分獲報，指士林區福港街1處建設工地發生工安意外，立即派員到場馳援，初步了解現場在進行銷售中心拆除作業，不料2樓樓地板突然塌陷，壓死1名山貓駕駛。

對此，建管處長虞積學下午接受媒體聯訪時表示，針對工地已立即勒令停工，並依違反建築法相關規定裁罰9萬元，並要求廠商後續施工方式均需符合安全標準，才能恢復施工。

虞積學指出，此工地是因販賣需求而搭設樣品屋，自21日起開始進行拆除作業，今天下午拆除不慎造成樣品屋傾斜，並壓損3具機具，其中1輛機具人員因來不及逃出而死亡。

同時，有部分結構掉落在福港街210巷道上，目前已拉起封鎖線進行管制，預計機具下午5時前抵達現場清除掉落物，確認安全無虞後，再恢復相關交通通行。

虞積學說，由於此基地尚未進行開挖，現場無地基下陷情形、周遭地質穩定，對於周遭建築物的結構安全並無影響，但為求謹慎，已聯繫公會技師協助現勘結構安全。

蔣萬安下午針對寶林茶室食物中毒案舉行記者會時被問及此事，他表示，建管、勞檢等相關局處已前往現場了解狀況。

蔣萬安記者會後臨時新增行程，前往此工地視察，勞檢處人員當場報告，此案起因為樣品屋拆除時未做好相關維護措施，導致2樓樓地板在過程中倒塌，造成下方勞工傷害，將依違法職業安全衛生法開罰30萬元，並要求停工。

蔣萬安聽取報告後裁示，各局處立即釐清狀況，依法開罰、停工，同時追究廠商責任，未來一定要確認符合所有安全標準才可復工。

在場關心的民進黨台北市議員陳賢蔚向蔣萬安建議，由於現行法規僅規範樣品屋建造要證照，拆除卻不用申請，可能是安全漏洞，要盡快補起來。

蔣萬安允諾，待此事釐清並確認廠商將場地復原後，將檢討制度面如何改善。

根據警消調查了解，案發時有2輛怪手、1輛小山貓遭壓損，2名怪手駕駛於警方到場前已離開現場，小山貓駕駛潘男因不及逃出而身亡，全案已報請士林地檢署指揮偵辦，將通知工地負責人到案說明並進行遺體相驗，以釐清案發原因和肇事責任歸屬。（編輯：張銘坤）1130330