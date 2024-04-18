紐西蘭毛利文化團訪金山區 原住民傳統歌舞交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北18日電）紐西蘭羅托路亞市毛利文化藝術表演團日昨訪問金山區，除了以球會友舉辦籃球友誼賽，也與金山高中原住民藝能班互動舞蹈。金山區公所今天說，活動有助不同國家原住民族交流。

金山區長劉昌松今天透過新聞稿表示，毛利文化藝術表演團與當地高中籃球隊，17日參訪金山區，金山有地熱、溫泉景觀，與羅托路亞市（Rotorua）2地的地理、觀光環境相似，活動可促進毛利文化和台灣原住民文化交流。

劉昌松說，金山高中原住民藝能班以獨特節奏和優美舞姿，演出卑南族陸森寶歌謠選粹、阿美族創作歌謠；台灣原民舞蹈與毛利戰舞交流是跨越文化視覺藝術饗宴。

市府觀光旅遊局副局長莊榮哲表示，紐西蘭戰舞是毛利族傳統舞蹈，古代毛利人在和敵人開戰前，會先跳一段氣勢磅礡戰舞，瞪大眼睛、伸長舌頭，搭配鏗鏘有力跺腳，以整齊叫喊聲威嚇敵人。

除了金山高中原住民班的交流，晚宴時，金山區原住民族頭目郭光明帶領舞蹈團隊表演。交流活動還包括金山甘藷焢窯、欣賞雕刻家朱銘作品，與體驗溫泉。（編輯：方沛清）1130418