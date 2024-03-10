港澳生赴原鄉部落 認識台灣原住民文化特色

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（中央社記者李雅雯台北10日電）陸委會、台港經濟文化合作策進會9日舉行「港澳同學原鄉關懷體驗營」，為期2天，帶領來自大專院校的20位港澳生赴南投縣仁愛鄉原住民部落了解原住民文化特色。

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會今天透過新聞稿表示，「港澳同學原鄉關懷體驗營」於9、10日在南投縣仁愛鄉舉行，帶領來自大專院校的20位港澳生前往體驗部落生活。

過程中由抗日烈士莫那．魯道曾孫女瑪姮．巴丸帶領進行部落巡禮，港澳生另也造訪當地社福機構了解偏鄉教育；行程包括清流部落巡禮、參觀兒童教育關懷站、參觀餘生紀念館、體驗賽德克歌舞服飾、傳統狩獵及部落美食文化等。

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陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅表示，這次安排「港澳同學原鄉關懷體驗營」，使港澳生得以觀察、體驗台灣原住民獨特文化面貌，透過與部落孩童的互動，體會關懷服務、助人為樂的情懷。

李晉梅指出，今年度還將陸續推出「港澳學生畢業留台評點制講座」、「台港澳學生職涯啟航體驗營」、「港澳學生就創業座談」及「好友港節市集」等活動，協助港澳生適應、融入在台生活，同時鼓勵港澳生畢業後留台發展，為台灣人力資源增添動能。（編輯：唐佩君）1130310