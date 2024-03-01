台日高中生交流 屏東熱博合力演出小原良祭舞蹈

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣與日本鹿兒島縣簽署MOU後，展開實質交流，12名鹿兒島高校生今天到來義高中體驗原住民文化，並教授來義高中師生當地盛名的小原良祭傳統舞蹈，將於屏東熱博合力演出。

鹿兒島縣甫於今年1月底與屏東縣簽署MOU，是屏東縣長周春米上任後第1個簽署MOU的國際城市，雙方約定在教育、文化、觀光、產業等各方面加強交流。今年屏東熱帶農業博覽會首度設置「日本稻之驛館」，邀請20多個日本友好城市及單位參展。

鹿兒島縣熱情響應，不僅帶來了當地特有的人文民俗「頂蓋祈福」，及被金氏紀錄認定為世界重量最重的櫻島蘿蔔，在熱博倒數前夕，再帶來「小原良祭」，將以傳統舞蹈搭配屏東熱博彩繪稻田，於2日及3日兩天登場。

縣府指出，鹿兒島縣廳號召縣內4間高中各派3名學生，共12名鹿兒島高校生組成表演團隊來台，今天鹿兒島高校生先拜訪來義高中，展開校園教育文化交流，安排認識原住民小米農作及皮雕、編織技藝。

縣府表示，還教鹿兒島高校生跳排灣族傳統四步圍舞，鹿兒島則回饋教學小原良祭的舞步，對雙方都是新鮮體驗，更歡喜能夠藉此推廣自己家鄉的文化。

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鹿兒島高校生帶隊的老師山下太陽說，鹿兒島和台灣只有約2個小時航班距離，卻能體驗不同的文化，對學生是非常好的教育交流。

傳播暨國際事務處表示，鹿兒島高校生此行除了在屏東熱博表演外，縣府也安排參訪二峰圳，感受百年前日本工程師在屏東平原的貢獻，還會去逛夜市，體驗屏東日常，同時到國立屏東科技大學參觀智慧農場、學習木作，進行農林利用交流觀摩，行程十分充實緊湊。（編輯：謝雅竹）1130301