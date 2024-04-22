高市路竹區竹園里橋重建4月底開工 估12月完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄路竹區竹園里橋位於環球路90巷，因橋齡老舊，市府工務局今天表示，竹園里橋將進行拆除改建為雙向各1車道箱涵橋、加大通水斷面，總經費約2728萬元，4月底開工、估12月完工。

原竹園里橋是1座橫跨路竹區排水路「營前排水」的4孔箱涵橋，因橋齡老舊，結構斑駁且通水斷面不足，基於防災需求，工務局評估有急迫拆除重建必要性。

工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，竹園里橋為連接路竹掩埋場及路竹區第22公墓主要聯外道路，工程將拆除舊有橋梁，並改建為寬12公尺、長13.75公尺、高5.5公尺雙向各1車道的單孔箱涵橋，加大通水斷面，改善橋梁前後道路寬度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務局指出，工程總經費約新台幣2728萬元，將於4月底開工，預計12月完工；施工期間，將先建造臨時便橋及施工便道供人車通行，再進行橋梁拆除及改建，減輕施工對交通影響。

新工處表示，工期約為150工作天，考量民眾祭祀掃墓及垃圾車進出便利性，施工期間將先闢建臨時便橋及施工便道供人車通行；工區前後會設置施工警告標誌及義交人員指引車輛，並通知當地里長及張貼施工通知。（編輯：陳仁華）1130422