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高市路竹區竹園里橋重建4月底開工 估12月完工

2024/4/22 14:46（4/22 14:56 更新）
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高雄市路竹區竹園里橋位於環球路90巷，因橋齡老舊，市府工務局進行改建工程，將於4月底開工，預計12月完工。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月22日
高雄市路竹區竹園里橋位於環球路90巷，因橋齡老舊，市府工務局進行改建工程，將於4月底開工，預計12月完工。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄路竹區竹園里橋位於環球路90巷，因橋齡老舊，市府工務局今天表示，竹園里橋將進行拆除改建為雙向各1車道箱涵橋、加大通水斷面，總經費約2728萬元，4月底開工、估12月完工。

原竹園里橋是1座橫跨路竹區排水路「營前排水」的4孔箱涵橋，因橋齡老舊，結構斑駁且通水斷面不足，基於防災需求，工務局評估有急迫拆除重建必要性。

工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，竹園里橋為連接路竹掩埋場及路竹區第22公墓主要聯外道路，工程將拆除舊有橋梁，並改建為寬12公尺、長13.75公尺、高5.5公尺雙向各1車道的單孔箱涵橋，加大通水斷面，改善橋梁前後道路寬度。

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工務局指出，工程總經費約新台幣2728萬元，將於4月底開工，預計12月完工；施工期間，將先建造臨時便橋及施工便道供人車通行，再進行橋梁拆除及改建，減輕施工對交通影響。

新工處表示，工期約為150工作天，考量民眾祭祀掃墓及垃圾車進出便利性，施工期間將先闢建臨時便橋及施工便道供人車通行；工區前後會設置施工警告標誌及義交人員指引車輛，並通知當地里長及張貼施工通知。（編輯：陳仁華）1130422

#市府工務局
#新工處
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