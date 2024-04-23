議員盼推氫能公車應注意安全 北市府將協助業者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員許家蓓今天指出，高雄市府配合中央規劃推動氫能公車，建議台北市府跟進，並把安全列為最重要考量。北市交通局表示，公車等業者有表達意願，將會協助。

台北市議會今天下午召開定期大會交通部門質詢，交通局等官員列席備詢。民進黨議員許家蓓質詢，中央規劃推動氫能公車，市長蔣萬安曾提及願意支持，如高雄市政府已與中央配合將規劃推氫能公車，建議北市府跟進。

許家蓓說，氫能公車屬於新形態工具，高雄市府和中央已起跑，北市府似乎腳步慢半拍，若北市府要推動，應與外界溝通有關氫能加氣站及公車的安全性，建議參考國內外範例，若要試辦應避開涵洞等地點，且與消防單位規劃相關災害應變作為。

交通局長謝銘鴻答詢，已與產業發展局討論如何協助業者，設置包含氫能公車調度站，將等候公車等業者提案，至於議員建議推動氫能公車應注意安全，這部分很重要，會參考蒐集國外業者和廠商作法及資料，再與公車業者溝通，針對設置氫能公車，台北市絕對不缺席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市公共運輸處長常華珍補充表示，公車業者正與車商、氫能加氣站等業者組團隊，相關業者初步都有設置意願，站在主管機關立場，樂意支持並提供協助。

中油首座示範加氫站預計第3季完工，經濟部「加油站設置管理規則」修正草案最快5月底公告上路，未來中油可善用全台綿密加油站點兼營加氫站。中油21日透露，力拚第3季完工，將搭配交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，提供氫能巴士使用，可能是市區公車或觀光巴士。（編輯：方沛清）1130423