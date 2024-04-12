早安世界》高雄民生醫院開錯刀 主刀醫師術後涉偽造病歷遭免職送辦

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高雄民生醫院開錯刀罰50萬 主刀醫師術後涉偽造病歷遭免職送辦

高雄市立民生醫院4日發生開錯刀事件，副院長張科說明，事件發生在交接班時候，主刀醫師未按照開刀標準作業流程，相關人員也未確實辨識病患。衛生局11日開罰民生醫院新台幣50萬元，院長顏家祺免除管理職務。而經調查後發現主刀醫師除了開錯刀，事後要求「補簽同意書」，涉嫌病歷登載偽造，衛生局加重處分2大過免職，並移送法辦。（看完整報導）

三會賴清德 核心幕僚證實林佳龍已同意出任外交部長

總統當選人賴清德首任內閣布局，傳出總統府秘書長林佳龍同意出任新任外交部長，內定行政院發言人陳世凱並未證實相關人事消息。親近林佳龍的核心人士私下表示，林佳龍11日有見賴清德，且同意出任外交部長，但相關人事待賴辦正式發布。（看完整報導）

拆天王星因救貓稍延宕 花縣：公安當務之急開拆7樓

花蓮市天王星大樓拆除作業，過去2天因救援寵物貓進度稍延後，有愛貓人士11日到場要求雲梯車送誘捕籠而與里長發生口角，大樓王姓主委則因情緒崩潰弄傷嘴部流血，被救護車送醫。花蓮縣府表示，11日會拆除7樓，公共安全是當務之急，只能邊拆邊留意大樓內的貓咪，一定要在安全情況下才可以做出救援動作。（看完整報導）

藏壽司3分店通報疑食物中毒 食藥署今起稽查全台分店

藏壽司新莊宏匯店、淡水站前店10天內共通報4起疑食物中毒案，遭勒令暫停營業，11日新店威秀裕隆店也爆疑似食物中毒，2人9日用餐後腹痛、腹瀉。食藥署將與地方政府衛生局聯手，12日起展開藏壽司全國分店總體檢，以人員健康、食材與環境衛生等為重點，預計1週完成稽查。（看完整報導）

初瓦嚮辣疑食物中毒案 王品致歉將受理退費、發放慰問金

王品集團旗下的初瓦和嚮辣捷運西門店2日至6日疑似感染諾羅病毒事件，台北市衛生局統計，截至11日上午10時累計有115人身體不適就醫。王品再度致歉並擬妥3種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、消費者慰問金，預計18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付。（看完整報導）

紐時評馬習二會中國欲框限台灣 馬英九返台盼年輕人拋開意識形態

前總統馬英九10日與中共總書記習近平會面，紐約時報分析，中國用這次會面展現有意願與台灣往來，但只能照北京所設條件，欲藉此框限將就任總統的賴清德。而馬習二會與美日高峰會前後召開，美國前總統歐巴馬時期的國安會中國事務主任何瑞恩認為，這並非巧合。另外，馬英九11日結束訪中行，中午搭機返抵台灣，他希望台灣的年輕人拋開意識形態，只要有共同的政治基礎、九二共識，兩岸就可以繼續對話。（看完整報導）

澳媒：澳洲國會議員「隱形式」訪台時代已結束

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席、眾議員紐曼率領跨黨派國會議員共5人，於4月8日至12日高調訪問台灣，期間晉見總統蔡英文，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴，與2022年12月澳洲國會議員低調訪台呈現鮮明對比。澳洲媒體形容，澳洲國會議員對中國的警告不屑一顧，「隱形式」訪台的時代已經結束。（看完整報導）

美日峰會宣布70項國防合作協議 著眼對抗中國俄羅斯

美國總統拜登10日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，除了提到維持台海和平穩定的重要性，兩人矢言開啟美日戰略合作「新時代」，宣布約70項從飛彈到登陸月球等軍事合作案與計畫，強化美日兩國聯盟，並著眼於對抗中國和俄羅斯的侵略行為。（看完整報導）

韓國國會選舉在野黨大勝 尹錫悅恐成跛腳總統

韓國第22屆國會選舉結果出爐，執政黨國民力量慘敗，韓國國務總理韓悳洙和執政黨臨時領導人韓東勳等人紛紛請辭，總統尹錫悅11日承諾革新國政。分析指出，尹錫悅剩餘的3年任期很可能會陷入「跛腳鴨」境地，對政府國內政策將造成不小影響，但外交政策預期影響不大。（看完整報導）

水原一平涉冒用身分詐欺遭美檢起訴 大谷翔平列被害人

美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平的前翻譯水原一平，指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元（約新台幣5.2億元）償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。檢方指出，從電話與銀行紀錄顯示，水原有辦法從線上使用大谷的帳戶。（看完整報導）

開箱老照片》台語影后白蘭

有「台語影后」之譽的影星白蘭，1967年4月12日與中央電影公司簽訂演員合約，每年為中影拍攝兩部影片。白蘭本名傅錦滿，17歲踏入影壇，31歲息影，共拍攝156部台語片、10部國語片。不過當時片商一味趕拍，造成部分台語片製片水準低落，觀眾逐漸流失，不少知名台語片藝人陸續轉入國片的行列，白蘭也在1967年加盟中影，首部國片是「生命之歌」，息影前的作品是「玉觀音」。（看完整報導）

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