韓國國會選舉執政黨失利 總理韓悳洙請辭尹錫悅承諾改革
2024/4/11 11:29（4/11 11:42 更新）
（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國媒體報導，執政黨國民力量在昨天國會選舉失利後，韓國國務總理韓悳洙和執政黨臨時領導人韓東勳等人紛紛請辭，總統尹錫悅今天承諾革新國政。
據韓聯社報導，韓國總統秘書室室長李官燮今天在記者會上說，尹錫悅表示將虛心接受這次國會選舉顯現的民意，革新國政，為穩定經濟和民生竭盡全力。
據報導，一名總統府高層官員表示，韓悳洙今天以口頭方式向尹錫悅表明辭意。
此外，韓東勳表示「我代表黨向國民道歉。我將接受民意，深刻反省，對選舉結果負責」，並辭去國民力量緊急對策委員長職務。
據報最大在野黨共同民主黨在254席單一選區議員席次拿下161席；執政黨國民力量僅獲90席。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130411
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