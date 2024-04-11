韓國執政黨國會選舉失利 內部直指總統不得民心

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國執政黨國民力量在第22屆國會選舉中慘敗，原就朝小野大的處境更為惡化，總統尹錫悅未來3年任期不只面臨更強大的在野制衡，還將面對執政黨內部對其不得民心、不聽取黨部意見的批評。

韓國本屆國會選舉投票今早完成開票，如同出口民調預測，最大在野黨共同民主黨獲得壓倒性勝利，連同衛星政黨共同民主聯合，在國會300席中拿下175席次，國民力量及其衛星政黨僅拿下108席，較現任國會又讓出6席，內部出現不小針對龍山總統辦公室的不滿聲音。

韓聯社報導指出，國民力量在上屆選舉中不敵文在寅政府於疫情下高呼的「支援政府」口號，加上仍有保守派前總統朴槿惠遭彈劾的影響延續，讓時任執政黨共同民主黨拿下優勢席次；但這次選舉卻是在2022年總統大選及地方選舉2連勝的狀況下慘敗，比起個別候選人能力不足，明顯是尹政府不得民心，導致在野「審判政府」口號生效所致。

保守派傾向的朝鮮日報今早在開票結束前就刊出報導，引述國民力量內部人士說法直指這次選舉「實際上是對尹錫悅總統支持與否的投票」，導致在投票率創下32年新高同時，原為保守派鐵票的嶺南地區與首爾江南區，以及60歲以上選民對國民力量候選人的支持度都下降。

政界人士分析，尹政府的施政支持度一直到選前都仍在40%以下徘徊，即使共同民主黨候選人出現發言爭議、不動產投資爭議等問題，也都被希望「審判政府」的選民憤怒所掩蓋；而共同民主黨在最後就尹錫悅對蔥價不了解的發言發起攻勢，更成為最後一根稻草，彰顯尹政府不了解實際民生狀態，進一步激勵反尹選民投票。

也有意見認為，國民力量盡全力集結支持者的選戰策略錯誤，以審判共同民主黨代表李在明、前法務部長曹國等仍有訴訟在身的候選人為主要號召，結果不僅未能以實際政見爭取中間選民支持，也流失原有支持者。

據統計，大邱、慶尚北道等國民力量票倉的投票率都低於全國平均投票率約2到3個百分點，共同民主黨票倉的湖南地區投票率則高於平均0.4到2個百分點；與2年前總統大選僅以0.71%險勝的國民力量而言，可以看出支持者參與投票的積極度下降許多。

在這次選戰中擔任共同選舉對策委員長的議員安哲秀在開票結束後對媒體直言，這次選舉結果顯示目前國政運作未能達到國民期望，「現在總統真的要好好改變國政基調，創造有建設性的黨政關係」。一名匿名議員則向韓聯社表示，「老實說這次選戰都是靠韓東勳非常對策委員長在撐，結果變成這樣是誰的責任很明顯」，強調總統辦公室應做出改變。

尹錫悅公布新總統府幕僚人事至今不過約4個月，就要面臨幕僚因選戰慘敗大舉請辭，可以說是歷屆政府敗選後最大規模請辭，尹錫悅將如何實施「國政改革」受到關注；國民力量內部甚至預期，若尹政府未能做出妥適應對，黨內不排除會要求尹錫悅道歉或退黨。（編輯：陳慧萍）1130411