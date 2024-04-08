韓在野黨選戰打經濟牌 學者：台海才是南韓命脈

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）南韓國會選舉在即，在野黨以經濟民生作為引導選民「審判」執政黨的主要攻擊重點，但有學者說，相較短期變化的物價，可能影響數十、數百年國運的台海議題才是這次選舉重點。

南韓經濟社會研究院專門委員盧正泰（音譯）為反中傾向的朝鮮日報專欄撰稿，批評在野黨共同民主黨黨魁李在明日前以蔥價為由，意圖以物價高漲深化審判政府輿論的選戰策略，他指出，雖然物價問題不能輕忽，但在野黨顯然搞錯這次選舉重點。

盧正泰說，全世界當前正籠罩在戰爭陰影下，不只現在進行式的俄烏戰爭，台灣海峽也是如此，「雖然現在還是有很多人去台灣旅遊，台灣人日常也沒受到影響，但這其實跟我們已習慣北韓挑釁類似」；根據各種媒體報導與專家分析，資訊戰等中國入侵台灣的行動早開始。

在此狀況下，李在明不久前公開批評現任總統尹錫悅的外交政策，批評尹政府「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，將台灣與中國的議題視為「國內問題」，盧正泰批評，「這只是中國的立場，不是國際社會的共識」。

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他指出，全世界的商業貿易量每天有5成會經過台灣海峽，台海「就如同我們的命脈」，若發生武力衝突，影響將難以設想。加上南韓與美國為軍事同盟，若美國為支持台灣對上中國，南韓也難以置身事外。

盧正泰說，農產品價格受天候、收成量及物流狀況等因素影響，變動都是短期問題，但若國際情勢造成地緣政治變化，影響的可能是數十、甚至數百年的國運，民生經濟與左右國民生命的「真正問題」為何不問自明。（編輯：張芷瑄）1130408