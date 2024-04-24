台東大學助弱勢學生 募款逾300萬可助30名

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）國立台東大學為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」協力獎助學金專案，滿1個月共有17人次響應，募款超過300萬元，將可幫助30名大一新生免於學雜費的煩惱，安心就學。

台東大學校長鄭憲宗為了扶持弱勢學生，讓學子們可以無後顧之憂的完成學業，於3月中旬發起「一臂之力」協力獎助學金專案，以「一臂」每單位新台幣10萬元的額度募款。

台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學所成立的募款小組，成員涵蓋校內師長及校友代表。眾人服膺「生命因付出而更有意義」的理念，努力在校園內外營造互信互助的氛圍，以及願意為他人付出的環境，「同聲相應，同氣相求」這樣的信念，很快就獲得志同道合者響應。

新聞稿表示，醫師林傳凱偕同醫師林頌凱2人合力捐出4臂，分2年捐贈。林傳凱身兼多職，除主要醫師職務外，還擔任台中市健祥傳愛協會理事長、台中市警察局第一分局警友會主任、向日葵慈善基金會董事、快樂天堂慈善基金會創會董事長等慈善職務；愛心滿溢的他，甚至募集牙醫師們一起到馬來西亞，為沙巴無國籍的難民義診，將台灣的愛，帶到海洋的另一端。

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林頌凱則是國內運動醫學及復健醫學的專家，也是多屆奧運、亞運、世界棒球經典賽、世界12強棒球賽國家代表隊的隊醫，經常隨隊照顧優秀選手，讓選手們保持最佳體能，為國家爭取好成績。除此外，林頌凱也投身偏鄉醫療服務，多次來到台東義診，教導原住民小選手自我保健、預防運動傷害，細心呵護每一名未來的「台灣之光」。

台東大學表示，善心人士挽臂同心，愛心接力，使得台東大學「一臂之力」獎助學金的募款金額達到300萬元，將可讓30個家庭稍減肩頭重擔，放心的將孩子送到台東大學就讀。但是台東大學經濟不利的學生人數遠超過30名，仍有許多弱勢學生處於困境之中，需要更多善心人士的關注，期待有更多的愛心來提燈照亮孩子們的前程。（編輯：黃世雅）1130424