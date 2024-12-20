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夜遊金門政治案件遺址 不同角度理解後浦小鎮

2024/12/20 22:07（12/20 22:26 更新）
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中山大學社會學系助理教授林傳凱（後左持麥克風者）20日在金門舉行講座，分享金門戒嚴時期政治案件研究成果，並帶領民眾走訪金城鎮南門境天后宮旁廢棄建築，原為1960年代後新生隊所在地。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月20日
中山大學社會學系助理教授林傳凱（後左持麥克風者）20日在金門舉行講座，分享金門戒嚴時期政治案件研究成果，並帶領民眾走訪金城鎮南門境天后宮旁廢棄建築，原為1960年代後新生隊所在地。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月20日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣20日電）學者林傳凱今天在金門高中分享戒嚴時期政治案件研究成果，並帶領報名者走訪相關遺址；他說，盼更多人了解過去案件，並讓相關當事人能爭取應得權利，為事件好好畫上句點。

國立中山大學社會學系助理教授林傳凱，根據近年已陸續公開的金門政治檔案與訪談所得等資料，研究金門戒嚴時期政治案件，在金門高中老師劉雋迪邀請下，到金門高中分享研究所得，並帶領報名者實地走訪金城地區與政治案件有關遺址。

林傳凱說，金門常見夜遊後浦小鎮，或者其他導覽活動，但其實有許多理解這個地區的方法，比如過去後浦（金城）鎮上許多街道，也是政治案件死刑犯遊街路線。

林傳凱說，1950年代的軍方力量有限，為了警告老百姓，當時政治案件執行槍決前，軍隊會由軍樂隊的小喇叭開道，押送死刑隊伍遊街；當時的金防部軍事法庭，位於現在金城莒光路上，有條路線是走過金防部前的中山台，最後到現在金城鎮公所一帶的墓區林野公開槍決。

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林傳凱說，金防部移至太武山後，在金城公開遊街的做法就步入歷史，但不少當時居民都記得這段往事，「因為金門當時沒有小喇叭這種樂器，所以只要聽到小喇叭就知道要槍決了。」

詢問現在為什麼還要談戒嚴時期的政治案件，林傳凱表示：「最積極的意義是家屬的權利要爭取回來。」林傳凱解釋，金門還有很多案件沒有被談清楚，也有很多人不知道有相關資源可以申請，包括賠償金、被沒收的物品、如果有身心上的困擾，可以申請衛福部療癒支持資源等，因此希望讓更多人知道這些資訊，過去的案件才能好好畫下句點。（編輯：郭諭儒）1131220

林傳凱
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