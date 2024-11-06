人權展跨海重現 金門高中學生導覽澎湖七一三事件

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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）國家人權博物館策劃人權展覽已於金門高中完成布置，將在11日開放外校參觀，也提供預約金門高中學生導覽服務；金門高中校長許自佑說，這次是邀請人權館策展，未來金門高中師生也將進行屬於金門人權的相關議題展覽。

由國家人權博物館主辦，國立金門高中社會專題課程師生協助規劃布策展事宜的「澎湖七一三事件」與戒嚴時期政治受難者遺書特展，已在金門高中內完成布置，將於11日開放校外民眾參觀及預約導覽；金門高中學生今天上午提前開展，為11日開放校外民眾參觀展覽進行練習預熱。

許自佑說，邀請人權館來金門策展，是希望學生深入瞭解人權議題，且對歷史有更深入體會，未來金門高中師生也將進行屬於金門人權的相關議題展覽。

金門高中老師劉雋迪說，「澎湖七一三事件」又被稱作「外省人的二二八事件」，1949年時一群山東流亡師生隨國民政府去到澎湖，因為想繼續學業拒絕當兵，卻因此被指控為匪諜。

劉雋迪表示，會選擇這個主題是因當時受難者年紀與金門高中學生年紀相仿，且七一三事件也能看到國家暴力並不會因為省籍、背景不同而有不同待遇；至於政治受難者遺書特展，則能讓學生看到冷冰冰歷史事件，背後都是活生生的人與家庭。

這次負責部分導覽工作的金門高中廖姓學生說，相關事件有很多網路說法，但實際看到文獻才知道與事實不符；這次展覽透過自己查證，可以更加了解白色恐怖歷史，相關事件也能更加寫實呈現出來。

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金門高中社會專題課程師生也透過新聞稿表示，未來將以此展覽為出發點，深入了解金門戒嚴時期政治案件歷史，目前正規劃製作金門白色恐怖及不義遺址展覽，計畫於明年發表，盼讓金門政治受難者故事被看見，也使金門民眾更珍視自由與人權價值可貴。

「澎湖七一三事件」與戒嚴時期政治受難者遺書特展在金門高中策展，將於11至19日平日下午4時10分至5時30分開放校外民眾參觀，並提供預約金門高中學生導覽服務。（編輯：陳仁華）1131106