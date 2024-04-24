二崙西瓜節5/4登場 1萬台斤西瓜免費吃

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣二崙鄉西瓜種植面積逾600公頃，二崙鄉長鍾東榮今天說，今年雨水少，西瓜的甜度佳，為推廣在地好滋味，5月4日辦西瓜節，1萬台斤西瓜免費吃，還有許多趣味競賽，歡迎民眾同樂。

根據雲林縣農業處統計，民國112年雲林縣西瓜總面積約713公頃，主要集中在崙背、二崙、西螺和四湖等鄉鎮。

鍾東榮表示，去年西瓜採收期碰上降雨，間接影響西瓜品質，今年氣候平順，西瓜甜度約13度、果肉細緻爽口，預估產量也將提升1至2成，此時此刻吃西瓜是最佳時刻。

鍾東榮指出，今年西瓜價格也看俏，開盤價比去年成長2成左右，小果目前每台斤11、12元、大果也上看14、15元。

為推廣二崙西瓜的好滋味，鄉公所5月4日在二崙鄉自強市場舉辦西瓜節，當天提供1萬台斤的西瓜，讓民眾免費吃，還有果雕藝術展和文創市集等活動。

二崙鄉公所說，今年活動著重於親子同樂，新增秤重、吃西瓜、堆西瓜等競賽項目，讓民眾一起猜西瓜重量、拚吃瓜速度、還要親子同心協力將裝著西瓜的推車快速推到終點，娛樂性十足。（編輯：黃世雅）1130424