桃園預計10月關閉YouBike1.0 全數升級2.0

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市去年引進YouBike2.0系統後分區拆轉。桃園市交通局今天說，預計5月開始第2階段拆轉，從上龜山、桃園區及中壢區開始，並在10月關閉1.0系統、全數升級為2.0。

桃園市政府自民國105年起推廣公共自行車租賃服務（YouBike1.0系統），去年9月引進YouBike2.0系統、11月底開始分區執行拆轉計畫，初期採雙系統營運模式。

桃園市政府交通局今天向媒體表示，第1階段雙系統拆轉在今年1月19日完工，至今已投入2600輛YouBike2.0及900輛YouBike2.0E供租借；由於2.0系統的使用量上升，將加速辦理系統轉換，預計5月開始執行第2階段拆轉工程，並於10月關閉1.0系統，讓桃園公共自行車服務全數升級為2.0。

交通局說，第2階段的拆轉工程將依照第1階段拆轉的順序，以鄰近新北市林口的上龜山區域開始動工，接著拆轉桃園區及中壢區，逐步延伸至全桃園各行政區。

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交通局也說，關閉1.0系統服務的期程將從原本預計的114年底提前至今年10月，並於1.0系統服務關閉後辦理桃園1.0車柱全數拆除，屆時桃園市2.0的車輛數將增加至9010輛、2.0E增加至1490輛。

交通局也提醒，「新系統拆轉期」1.0系統將陸續下架，民眾請下載YouBike官方App，出門前查詢可了解最新1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，避免因系統不相容面臨「無該系統車柱」還車的狀況；民眾也可至YouBike官網查詢近期拆轉公共自行車場站相關資訊，場站設備如於施工期間將暫停租借使用。（編輯：李錫璋）1130424