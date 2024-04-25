高雄豪雨雷擊 岡山、路竹等地區3266戶停電
2024/4/25 11:05
（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄從昨晚起陸續下大雨，強降雨及雷擊陸續造成岡山、路竹、湖內等地區停電，共有3266戶停電。台電表示，目前已復電2626戶，剩餘640戶持續搶修中。
中央氣象署今天上午持續對苗栗至屏東以及台東地區發布大雨特報，造成岡山、路竹、湖內部分區域停電；高雄從昨晚入夜後至今天上午陸續發生強降雨，雨勢一度影響行車視線，造成許多路段在通勤時段發生塞車。
台灣電力公司高雄區營業處發布訊息表示，路竹區今天上午因雷擊、樹竹碰觸造成停電；雷擊導致架空線路斷線，造成路竹區大同路、中山路、中和街、中華路、五公路、文化路、四維路、永福路、竹南街、延平路、建國路、國昌路、華西街、華昌街、順安路等一帶停電，共2402戶受影響，已於7時14分搶修復電。
另外，樹竹碰觸造成路竹區鴨寮里復興路367巷一帶，共438戶停電；台電已派員查修，目前停電修剪中。
岡山地區停電範圍為岡燕路373巷與岡燕路322號至360號一帶，根據台電統計約有179戶，已派員查修中，巡視發現電力熔絲受損。
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湖內區上午7時30分也無預警停電，造成湖內區和平路、東方路、路竹區環球路等一帶，共247戶停電。高雄區處表示，目前僅剩23戶受影響，現場人員仍持續搶修中。
此外，因天色灰暗，高雄區處配合市府將全數路燈放亮，確保民眾行車安全。大雨強風造成高雄市多處路樹傾倒，影響行車安全，高雄市環保局上午8時派出湖內、茄萣2清潔隊，至茄萣區東方路（台17線），進行雨後環境復原清理作業。（編輯：黃世雅）1130425
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