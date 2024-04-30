限查詢館藏、安裝防火牆 彰縣圖書館防資安漏洞

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（中央社記者吳哲豪彰化縣30日電）有網友使用社頭鄉立圖書館公用電腦，上網發文批評立委徐巧芯；彰縣文化局指出，縣立圖書館內公用電腦，部分設定只能查詢館藏，其餘電腦都安裝防火牆軟體，避免成為資安漏洞。

有網友使用彰化縣社頭鄉立圖書館IP，上網發文批評中國國民黨籍立委徐巧芯。社頭鄉公所今天表示，經比對資料後，已確定是造訪民眾借閱1樓公用電腦區使用該IP，這名發文民眾曾多次到圖書館，但不清楚之前是否也有使用網路發文。

彰化縣文化局圖書資訊科長周慧貞接受中央社記者電訪時說，彰化縣立圖書館由文化局管理，各鄉鎮市立圖書館則由公所管理，而縣立圖書館對於公用電腦的管制較嚴格，但文化局無法要求鄉鎮圖書館有關公用電腦的規定，比照縣立圖書館辦理。

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周慧貞說明，圖書館內的公用電腦除供民眾查詢館藏外，部分則設在親子數位學習區及數位多媒體學習區，公用電腦雖可連接外網，不過查詢館藏的公用電腦已被設定，只能連上查詢網頁，不能看影片、聽音樂或是做其他用途。

周慧貞指出，設在親子數位學習區及數位多媒體學習區的電腦，雖未限制只能查詢藏書，但文化局除張貼規定，要求不能散布惡意程式、電腦病毒或瀏覽色情、暴力、賭博的文字圖片外，也請中華電信安裝防火牆軟體，軟體會自動偵測及阻擋有色情、暴力內容以及釣魚網頁，確保公用電腦不會被民眾惡意使用，成為資安漏洞。（編輯：謝雅竹）1130430