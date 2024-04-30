基隆聯宏社區貼黃單 市府啟用工作站助都更

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市聯宏社區地震過後建物受損更加嚴重，鑑定後地下室已張貼危險建物黃單，市府今天成立都更專案辦公室，並啟用聯宏社區都更工作站，盼協助提高居民同意比例加速推動都更。

聯宏社區更新會理事長許記愷今天在工作站啟用記者會致詞表示，希望居民能透過這次機會順利完成都更，期盼居民不要再想都更後換到室內坪數要與原本一樣，要想著下次地震過後，房子還能否完整。

許記愷說，採集聯宏社區地下室38處水泥送驗後氯離子都超標，鋼筋裸露採點9處也不合格，建物已有安全疑慮，都更改建迫在眉睫，希望居民能多到工作站交換意見，無論贊同都更與否，溝通是第一步。

基隆市長謝國樑與會指出，都更專案辦公室成立後，負責都市更新人員將從原本4人，逐步擴增至20人、分為3組協助住戶都更。聯宏社區都市更新工作站是市府啟用的第1個工作站，未來每週2、週3、週4上午、中午及晚間都會安排時段為居民解答疑惑。

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謝國樑表示，近來地震頻傳，大家很關心都更議題，他要請中央幫忙，因為基隆市的海砂屋容積獎勵遠低於台北市，不利基隆市府推展都更，市府會繼續努力向中央爭取，也會透過都市計畫增加都更誘因。

基隆市政府秘書長方定安指出，成功的都市更新案仰賴住戶積極參與、自主整合與共識凝聚，呼籲住戶動起來，目前最重要是提高居民同意比例；至於容積獎勵上限，謝國樑也請國民黨立委林沛祥與中央協調，市府也會參考其他縣市案例，研議可能作法。（編輯：戴光育）1130430