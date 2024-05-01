台南再添2立體停車場 助解新營、善化停車難題

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）民進黨立委林俊憲、郭國文今天安排交通部長王國材及相關單位，前往台南市善化區及新營區考察立體停車場工程，預計完工後將有效緩解當地停車問題，提高社區生活品質。

一行人考察行程先後前往善化區南科特定區LM陽光電城多目標立體停車場，以及新營區停五立體多目標停車場新建工程。

林俊憲表示，感謝王國材卸任前給台南大禮，過去台南市12座立體停車場也在王國材全力支持下，成為爭取到最多停車場經費的縣市，希望透過這樣經費的挹注，提供給市民更完整停車需求服務，善化及新營2座立體停車場，建設經費分別為新台幣5.42億、4.29億，未來將繼續努力爭取更多資源。

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林俊憲指出，善化區鄰近南科園區，近年人口增加快速，停車需求也與日俱增；新營區則因蓬勃商業活動及居民密集，長期以來一直存在嚴重停車問題，許多居民與商戶尋找停車位時常遇到困難，經過多次爭取，終獲中央預算支持興建立體停車場，多目標建築設計也提供多元使用功能。

王國材表示，將全力支持善化及新營立體停車場興建計劃，以解決長期以來停車難題，提升當地交通環境及居民生活品質，預計可提供興建金額8成補助，會儘速通過相關預算，全力配合台南市政府工程計畫期程。（編輯：陳仁華）1130501