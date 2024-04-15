台南佳里設海淡廠受水池惹議 郭國文辦會勘促另選址

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）經濟部水利署規劃在台南市將軍區設置海水淡化廠，並於佳里區設置受水池，但地方民眾認為受水池選址不當並組成自救會，民進黨立委郭國文今天安排會勘，要求水利署重新選址。

郭國文今天安排立法院財政委員會南下，邀請民進黨立委林俊憲、台南市議員蔡蘇秋金、水利署南區水資源分署代表，前往佳里區會勘。

自救會長黃維明遞送陳情書表示，原選址地點離住宅區太近，未來受水池使用化學藥劑排放量、長期低頻噪音及電磁波，恐怕對佳里區發展不利，且選址過程資訊未完全公開，建議應改設在台17線以西人群稀少處較適合。

林俊憲表示，日前已向水利署長賴建信轉達地方心聲，賴建信初步同意將另外找地點。郭國文則說，規劃過程中水利署未與地方充分溝通，太過草率，應順應民意。

最後經過現場溝通，郭國文達成決議，要求受水池另覓適當地點，水利署人員表示，「尊重辦理」，持續另找新地點因應，台南海水淡化廠規劃目前不受影響，郭國文也要求未來選址時，是否會引起生態、環境污染、噪音等資訊，應全部公開透明。

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水利署南區水資源分署提供資料指出，行政院核定「台南海水淡化廠工程計畫（第一期）」，預計117年啟動試運轉，產水量最大達每日10萬立方公尺，海淡水由輸水管線送至佳里受水池，再經由受水池調配進入自來水管網。

南水分署指出，來自立委及民眾的正反意見都將納入整體評估，也會積極處理，持續以公開透明態度向民眾溝通，並以公眾利益角度找出社會最大公約數設置原則，化解歧見。（編輯：謝雅竹）1130415