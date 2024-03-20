台南東山龍眼不開花 立委爭取天然災害救助

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市東山區栽種的龍眼、荔枝進入傳統花期，但開花率偏低，民進黨立法委員賴惠員、林俊憲今天邀集農政單位代表與里長、農民到東山區會勘，並向農業部爭取天然災害現金救助。

賴惠員表示，東山區為國內龍眼、荔枝主要產地，受到許多消費者認可與喜愛，是東山主打農產品之一。近日卻接獲農民陳情，現在應是東山龍眼及荔枝花期，但整片龍眼樹園都還是綠油油，未見龍眼花開，沒有開花就不會結果，面對可預期性的農業災損，將向農業部爭取以天然災害現金救助補貼農民損失。

林俊憲指出，今天邀集農糧署及農改場到現場現勘，共同商討東山龍眼災損解決方案，未來針對極端氣候造成氣候異常，希望推動各個農產品項農業保險，讓農政單位協助農民負擔保費，災損發生時多一分保障。

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東山區農會總幹事余淑琴說，因極端氣候影響，目前東山龍眼及荔枝的開花率不到3成，若未來遇到下雨，花被雨水打落將導致結果率可能不足1成，農民收成將受嚴重損害，希望農政單位盡速研議救助辦法，減輕農民負擔。

農糧署副署長姚志旺表示，近期確實收到很多農民通報龍眼及荔枝未開花情形，農改場及相關單位也已進行記錄災損情形，目前看起來龍眼樹已經長出鮮綠色嫩芽，未來要再開花機會不大，會用最快速度研擬天然災害現金救助標準，由農業部公告天然災害救助辦法。（編輯：張雅淨）1130320