嘉縣影像創作者大戰蚊子 40分鐘滅上百隻嚇到眾人

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉縣影像創作者莊信然日前遭蚊子攻擊，為滅蚊40分鐘內打死上百隻，他將打死的蚊子排列在桌上拍成短影音，網友看了都嚇到，衛生局研判是住家常見的白腹叢蚊。

以拍攝阿里山二延坪步道夜景與螢火蟲出名的莊信然，近日將滅蚊戰績拍成短影音上傳臉書（facebook），並貼文說蚊屍完整者排列在桌上就有110隻。此舉嚇到很多網友，紛紛留下「太多了吧、橫屍遍野、很大隻」等回應。

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莊信然說，晚上在家門外滑手機，被蚊子圍攻，蚊子好像是敢死部隊、前仆後繼，竟然愈打愈多，前後約40分鐘，將屍體完整的蚊子排列計算竟達110隻，因此拍下影音紀錄這場慘烈的「戰事」。

對此，嘉義縣衛生局研判應為台灣住家常見的白腹叢蚊，普遍分布於平地至低海拔山區。幼蟲主要孳生於化糞池、尿桶、豬舍廢水等富含有機質之水中，傍晚是白腹叢蚊活動的高峰，飛行速度不快。目前並無傳播疾病記載，被歸屬於騷擾性蚊蟲。（編輯：郭諭儒）1130504