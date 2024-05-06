宜蘭縣府編預算評估興建摩天輪 議員見解兩極

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣政府編列新台幣200萬元追加預算辦理摩天輪選址作業。無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠今天表示，可提升宜蘭觀光商機；但民進黨籍縣議員陳文昌認為，縣內環境根本不適合。

宜蘭縣曾倡議於冬山河親水公園興建摩天輪，2012年經縣府評估研議後，在環保與景觀上沒有共識，最後未推行。

孫湯玉惠在去年11月22日縣長施政總質詢時表示，冬山河親水公園雖已具知名度，但在此舉辦童玩節只有2個月，剩下10個月形同閒置，假如能在冬山河親水公園建置摩天輪，不只能吸引觀光人潮搭乘摩天輪欣賞美景，旅宿業者及商家也能賺到錢。

孫湯玉惠今天於縣議會質詢宜蘭縣工商旅遊處長李東儒時再度表示，若於冬山河親水公園興建摩天輪、大怒神或天空步道都可吸引人潮，再創園區風采及宜蘭觀光商機。

她指出，縣府早在2012年就評估過摩天輪要蓋在冬山河親水公園，這次為何要重新評估選址，這些都只是製造問題。請縣府堅持，不能糊弄做個評估，無疾而終。

陳文昌在質詢時質疑，以整體宜蘭縣的地景風貌來看，摩天輪要蓋在哪裡，摩天輪架設的地點有相關搭配的遊樂環境嗎，若突然在宜蘭只蓋一座摩天輪，會很奇怪。建設到底要花多少，縣府知道嗎。

他認為，國內外已有很多摩天輪，宜蘭不必「拿香對拜」，縣府也缺乏自己的想法，只是為了有議員建議就把200萬元丟下去作評估，這樣的編列很奇怪。

李東儒回應，因有縣議員在去年11月建議蓋摩天輪，經縣府再度討論達成共識後，才重新啟動評估。宜蘭適不適合興建摩天輪，要建在哪裡，縣府沒有預設立場，一切尊重專業評估結果。（編輯：李錫璋）1130506