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台中人口破285萬可增3家當舖 中市警開放新業者申請

2024/5/8 12:07
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市人口突破285萬，根據當舖業法規定，每增加2萬人口可增加1家當舖，台中市可增加3家；市警局今天宣布，5月28日起至6月20日開放受理新增當舖業申請。

台中市警察局表示，台中市自民國111年6月以來，連續人口呈正成長，年增近3.1萬人，已突破285萬大關，將於5月28日至6月20日開放受理新增當舖業申請。

警方指出，目前台中市當舖總數291家，根據當舖業法規定，人口每增加2萬人可多1間當舖，由於台中市人口突破285萬人，這次可新增3家當舖。

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警方表示，這次申請的資格審核，依據「當舖業法第4條暨台中市政府警察局辦理當舖業申請籌設核發同意書作業要點」規定辦理，將於7月23日下午3時在台中市警察局A棟大樓8樓簡報室進行公開抽籤。

警方強調，市府希望透過合法的管道滿足市民在資金周轉上的需求，同時也為市民提供一個良好創業機會；相關資訊已公告於市警局及刑事警察大隊網站及布告欄，有意願經營當舖業且符合資格市民得以提出申請，民眾也可至台中市政府警察局網站自行下載相關申請文件。（編輯：陳仁華）1130508

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