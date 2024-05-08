議員關心彩虹眷村難停車 中市：評估規劃停車區

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中彩虹眷村是知名景點紅到國外，民進黨市議員何文海今天關心彩虹眷村停車位不足及周邊圍牆塗鴉斑駁影響景觀；台中市府表示，將評估規劃停車區，也將打造由民眾共創的彩繪區。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，何文海在會中質詢指出，台中市彩虹眷村因彩虹爺爺黃永阜的彩繪而聞名，彩虹爺爺於今年1月過世，市府說會設立紀念專區，但很多遊客都不清楚哪些是彩虹爺爺的畫作，現場也沒有導覽指引。

何文海也接獲附近民眾反映，彩虹眷村每天都吸引不少國內外遊客前來，但周邊缺乏停車位，尤其大客車停車位更不足，造成停車亂象；他要求市府規劃周邊公有地做立體停車場，除可提供熱門景點停車需求，也能因應附近新增多棟集合住宅大樓的停車問題。

何文海還在議事堂播放一段影片，可以看到就在彩虹眷村旁邊的彩虹公園，周邊圍牆處處斑駁，也有不少設施待維修，希望相關單位加強改善，不要讓知名國際景點蒙塵。

針對周邊大客車停車問題，市府表示，將儘速尋找附近是否有適合空間，或在道路路幅較寬路段，評估規劃為大客車停車區可行性，方便遊客停車。

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至於針對彩虹爺爺紀念專區規劃，市府指出，今年1月彩虹爺爺黃永阜逝世後，台中市文化局隨即於彩虹村設置彩虹爺爺紀念專區，並輪播彩虹爺爺生前影像，供民眾紀念；後因逢農曆春節，已將紀念專區置換成為民眾互動區，提供遊客彩繪留言，打造由民眾共創的彩繪區。

此外，對於周邊圍牆斑駁問題，副市長黃國榮說，周邊圍牆當時是民眾的塗鴉彩繪，他再請相關單位前去了解，再研議改善。（編輯：陳仁華）1130508