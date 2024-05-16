太陽能光電案場緊鄰住家 雲林瓦磘村民抗議

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）能源公司在雲林縣瓦磘村設置太陽能光電案場，由於距離住家僅2公尺，且位於村莊中央，居民今天到案場拉布條抗議，要求案場撤出；縣府表示，案場申請合法，建議案主與地方多溝通。

雲林縣元長鄉瓦磘村民成立自救會，上百人今天聚集在案場，並在周邊掛布條，高喊反對種電，要求案場撤出；元長鄉長李明明、雲林縣議員蔡明水、陳俊龍、陳乙辰和張維心等人不分黨派到場聲援。

自救會長陳安邦說，近千坪的太陽能光電案場直接設在村落正中央，距離住家僅2公尺，對於居民居住環境影響甚大，更擔憂會造成熱島效應，讓當地溫度上升。

「真的太近了！」李明明要求廠商立即停工並撤出，並希望「再生能源發電設備設置管理辦法」能夠明定案場應與住宅區保持一定距離才准許設置。

蔡明水等人則希望業者另覓他處，同時基於居民居住環境為考量，在議會提案規定再生能源案場設置條件。

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雲林縣府建設處表示，該案申請合法，所以去年6月核發同意備案公文。不過因地方居民都持反對意見，將持續協助業者與民眾居中協調

能源公司陳姓總經理先解釋太陽能光電對人體健康無害，也不會造成熱島效應等疑問，接著說他願意釋出善意協調，提出包含買地、投資成本，願意以成本價新台幣5000萬元賣給當地，如同意買地便立刻退出此處，如居民無法接受，也歡迎當地居民能夠找出代表人，協助召開協調會，與地方居民溝通。（編輯：黃世雅）1130516