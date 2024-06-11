光電案場就在家門口 雲林瓦磘村民遞陳情書要求撤案

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林元長鄉瓦磘反光電自救會上百人，今天到雲林縣議會陳情，高喊光電滾出瓦磘、縣府專案退回，要求光電業者撤出村莊，並遞交陳情書給縣長張麗善。

能源公司在雲林瓦磘村設置太陽能光電案場，由於距離住家僅2公尺，且位於村莊中央，村民上月中旬在案場拉布條抗議，今天自救會上百人搭遊覽車到縣議會陳情，高喊「光電滾出瓦磘、縣府專案退回」。

張麗善表示，她認同屋頂型種電，一地2用，但沒想到能源業者會在村莊內的建地地面種電，她不認同此作法，因為居民出門就會看到光電場，會影響居民生活起居，造成焦慮，所以她理解村民心聲。

張麗善指出，縣府發現台電與光電業者尚未簽訂細部計畫的契約，所以縣府上週已發文給台電，轉達民眾心聲，希望台電可納入考量。

張麗善強調，地方政府與中央權責不同，電業法不是地方政府權責，但她跟議會與民意站在一起，會站在居民立場，保護居住環境，為民發聲。

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瓦磘反光電自救會長陳安邦說，超過800名村民簽名連署，希望光電業者滾出村莊、縣府專案退回，堅決要求光電撤出瓦磘村。

元長鄉長李明明說，民眾對於住家、禽舍等屋頂上種電沒有感覺，但設置在瓦磘村的光電場緊鄰住家，村民走出家門口一眼就看到，會感到恐懼，當時縣府審查時沒有考慮到居民感受，如今村民發出怒吼，希望縣府能聽進村民心聲協助撤案。（編輯：陳仁華）1130611