本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣議員缺額補選2搶1 號次出爐

2024/5/17 17:20（5/17 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人姓名號次抽籤17日舉行，以無黨籍身分參選的彭信康（前）抽中1號。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月17日
新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人姓名號次抽籤17日舉行，以無黨籍身分參選的彭信康（前）抽中1號。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣議會第20屆議員第7選舉區缺額補選候選人姓名號次抽籤今天舉行，竹縣選委會說，此次共2人參選，抽籤結果1號無黨籍彭信康、2號中國國民黨陳星宏。

新竹縣選舉委員會今天透過新聞資料表示，這次共有2人完成登記參選，分別為無黨籍彭信康與中國國民黨籍陳星宏，今天進行號次抽籤結果出爐，1號彭信康、2號陳星宏，而競選活動期間從5月22日至5月31日止共10天。

新竹縣選舉委員會說，依公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人於競選活動期間的每天上午7時前或晚上10時後，不得從事妨礙居民生活或社會安寧之公開競選、助選或罷免活動；投票日為6月1日上午8時至下午4時，當天禁止任何競選或助選的活動。

中央選舉委員會日前透過新聞稿表示，原新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區選出的議員鄭昱芸經內政部解除議員職權後，此選舉區缺額均達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。

鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，3月13日最高法院駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1130517

新竹縣選委會17日辦理竹縣第7選舉區議員補選號次抽籤，國民黨籍參選人陳星宏（右）抽中2號。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月17日
新竹縣選委會17日辦理竹縣第7選舉區議員補選號次抽籤，國民黨籍參選人陳星宏（右）抽中2號。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月17日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：