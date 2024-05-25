屏東大平少棒赴美缺經費 善心女捐480萬助圓夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽由屏東大平玉田聯隊奪冠，將代表台灣赴美參賽，高昂經費讓小選手憂心，1名善心女士一口氣捐480萬元，讓小將遠征美國的夢想順利成行。

屏東縣大平玉田聯隊在17日以9比7擊敗台中市上楓國小，奪得貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽冠軍，獲得前往美國比賽資格。但出國遠征的經費高達新台幣約500萬元，學校及家長希望幫助小選手一圓美國出賽夢想，原本預計採募款方式，近日卻出現善心女士，一口氣要捐出480萬元，讓遠征美國終能順利成行。

大平國小校長黃文聰接受中央社記者電話訪問，480萬元不是小數目，一度以為是開玩笑，但昨天下午就真的匯進學校帳戶，讓全校師生又驚又喜，感動台灣善心人士真的很多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃文聰指出，大平少棒成軍14年，在孩子們與教練的努力下贏得隊史上首座冠軍，接下來將由大平國小組訓，聯手其他學校共組台灣隊，預計7月底赴美國移地訓練，為期21天的行程，透過國際賽事擴大學童視野。

「停止接受赴美旅費捐款了。」黃文聰說，消息披露後，包含屏東縣政府、縣議會及恆春半島的大小商家都主動聯繫要捐款，相當感動各界對偏鄉的關懷。（編輯：吳協昌）1130525